Im Skandal um den verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein steigt der Druck auf den britischen Premierminister Keir Starmer. Der ehemals hochrangige Mitarbeiter des Außenministeriums Olly Robbins, der erst kürzlich entlassen worden war, warf Starmers Büro am Dienstag vor, im vergangenen Jahr wiederholt auf die rasche Ernennung von Peter Mandelson zum britischen Botschafter in Washington gedrungen ⁠zu haben. Mandelson wurde im September als Botschafter entlassen und steht im Verdacht, als Minister im britischen Kabinett von Gordon Brown im Jahr 2009 vertrauliche Informationen an Epstein weitergegeben zu haben.