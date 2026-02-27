Im Performing Arts Center von Chappaqua, New York, finden in dieser Woche ungewöhnliche Veranstaltungen statt. Am Samstag wird im örtlichen Kulturzentrum das chinesische Neujahrsfest gefeiert. Bereits am Donnerstag musste die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton dort in Sachen Jeffrey Epstein aussagen. Und am Freitag ist Ex-Präsident Bill Clinton an der Reihe. Die beiden wohnen in dem kleinen Ort nördlich von New York.
USADie falsche Zeugin
Lesezeit: 4 Min.
Hillary Clinton bezeichnet ihre Anhörung als Schmutzkampagne und macht den Abgeordneten Vorwürfe, weil sie nicht diejenigen befragen, „die in den Epstein-Akten am häufigsten vorkommen“. Am Freitag muss ihr Mann Bill Clinton aussagen.
Von Peter Burghardt, Washington
Mediale Berichterstattung:Die Epstein Files sind kein Serienplot
Seit alle Welt in den Epstein Files herumklicken kann, entstehen sensationslustige True-Crime-Erzählungen auf Social Media. Die Grusel-Faszination erschwert aber den Blick, auf das, was wirklich war – und auf das strukturelle Versagen.
Lesen Sie mehr zum Thema