Im Performing Arts Center von Chappaqua, New York, finden in dieser Woche ungewöhnliche Veranstaltungen statt. Am Samstag wird im örtlichen Kulturzentrum das chinesische Neujahrsfest gefeiert. Bereits am Donnerstag musste die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton dort in Sachen Jeffrey Epstein aussagen. Und am Freitag ist Ex-Präsident Bill Clinton an der Reihe. Die beiden wohnen in dem kleinen Ort nördlich von New York.