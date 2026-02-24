Zum Hauptinhalt springen

Epstein-ErmittlungenFestnahme Mandelsons belastet britische Regierung

Lesezeit: 2 Min.

Peter Mandelson am 14. Februar vor seinem Haus in London.
Peter Mandelson am 14. Februar vor seinem Haus in London. (Foto: Peter Nicholls/Getty)

Seine Verstrickung in den Epstein-Skandal kostete Peter Mandelson das Amt als Botschafter in Washington. Nun hat die Polizei ihn neun Stunden lang befragt. Und die Briten wollen wissen: Was hat Premier Starmer gewusst?

Von Martin Wittmann, London

Und noch ein Prinz, gegen den ermittelt wird: Nach Andrew Mountbatten-Windsor, ehemals Prince Andrew, ist nun auch Peter Mandelson wegen seiner Verbindung zu Jeffrey Epstein von Polizisten abgeführt und anschließend verhört worden. Die Londoner Polizei sprach am Montag von einem 72-jährigen Mann, der wegen des „Verdachts des Amtsmissbrauchs“ im Norden Londons festgenommen worden sei, auch seien zwei Häuser durchsucht worden.

