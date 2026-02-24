Und noch ein Prinz, gegen den ermittelt wird: Nach Andrew Mountbatten-Windsor, ehemals Prince Andrew, ist nun auch Peter Mandelson wegen seiner Verbindung zu Jeffrey Epstein von Polizisten abgeführt und anschließend verhört worden. Die Londoner Polizei sprach am Montag von einem 72-jährigen Mann, der wegen des „Verdachts des Amtsmissbrauchs“ im Norden Londons festgenommen worden sei, auch seien zwei Häuser durchsucht worden.
Epstein-ErmittlungenFestnahme Mandelsons belastet britische Regierung
Lesezeit: 2 Min.
Seine Verstrickung in den Epstein-Skandal kostete Peter Mandelson das Amt als Botschafter in Washington. Nun hat die Polizei ihn neun Stunden lang befragt. Und die Briten wollen wissen: Was hat Premier Starmer gewusst?
Von Martin Wittmann, London
Britische Monarchie:Noch nie waren die Rufe nach Reformen so laut
Die britischen Royals genießen eine Art feudale Immunität, zentrale Gesetze betreffen sie nicht. Nach der Festnahme von Andrew lassen sich diese Traditionen kaum noch aufrechterhalten.
Lesen Sie mehr zum Thema