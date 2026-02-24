Und noch ein Prinz, gegen den ermittelt wird: Nach Andrew Mountbatten-Windsor, ehemals Prince Andrew, ist nun auch Peter Mandelson wegen seiner Verbindung zu Jeffrey Epstein von Polizisten abgeführt und anschließend verhört worden. Die Londoner Polizei sprach am Montag von einem 72-jährigen Mann, der wegen des „Verdachts des Amtsmissbrauchs“ im Norden Londons festgenommen worden sei, auch seien zwei Häuser durchsucht worden.