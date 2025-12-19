Wie groß der Fall Epstein werden würde, hat im Sommer 2019 wohl niemand geahnt. Ebensowenig, wie gefährlich das alles dem Republikaner Donald Trump noch werden könnte, der damals Präsident war und es heute wieder ist. Im August 2019 starb der Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Haft, Todesursache ist nach offizieller Angabe ein Suizid. Jetzt, sechs Jahre später, hat der Fall die US-amerikanische Politik im Griff wie sonst nichts. Nun hat das US-Justizministerium nach langem Hin und Her die sogenannten Epstein-Akten veröffentlicht. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen.