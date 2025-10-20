Die Republikaner im Repräsentantenhaus verhindern, dass die neu gewählte Demokratin Adelita Grijalva als Abgeordnete vereidigt wird. Mit ihr gäbe es eine Mehrheit für die Veröffentlichung der brisanten Epstein-Akten.

Eine Stimme noch. Mehr bräuchte diese Initiative von Demokraten und ein paar mutigen Republikanern nicht mehr. Bekäme ihre Zweckgemeinschaft die 218. Stimme, dann hätte sie eine Mehrheit im US-Repräsentantenhaus und könnte auf diese Weise ganz offiziell verlangen, dass das Justizministerium die Akten über den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein offenlegt. Dann wüsste man womöglich endlich, wer in diesen Unterlagen so alles vorkommt.