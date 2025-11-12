Wenn der Shutdown zu Ende geht, dann kommt der Fall Epstein zurück, das dürfte Donald Trump geahnt haben. Am Mittwoch trat erstmals seit sieben Wochen wieder das Repräsentantenhaus zusammen, um den am Montag vom Senat beschlossenen Haushaltsdeal zu billigen. Anschließend kann der US-Präsident das Budgetgesetz unterschreiben. Der Vormittag begann gleich mit Jeffrey Epstein, dem toten Sexualverbrecher. Mit einer Affäre also, die Trump zuletzt beiseiteschob und die ihm nun wieder sehr nahe rückt.
Trump und die Epstein-Affäre„Natürlich wusste er von den Mädchen“
Die Demokraten veröffentlichen E-Mails, die der Missbrauchstäter Jeffrey Epstein geschrieben hat. Diese nähren den Eindruck, dass US-Präsident Trump besser über dessen Machenschaften informiert gewesen sein könnte, als er zugibt.
Vor dem US-Kapitol versammeln sich Frauen, die von Jeffrey Epstein missbraucht wurden. Sie fordern, dass endlich die ganze Wahrheit über das System des Sexualverbrechers ans Licht kommt. Drei Abgeordnete beider Parteien wollen helfen. Donald Trump wohl eher nicht.
