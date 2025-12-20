Jetzt war also Deadline Day im Fall Jeffrey Epstein. Seit Monaten warten weite Teile Amerikas darauf, dass die Akten über den toten Sexualverbrecher freigegeben werden. Nun ist es so weit - teilweise. Am 19. November hatte US-Präsident Donald Trump nach langem Streit den vom Kongress beschlossenen „Epstein Files Transparency Act“ unterschrieben, binnen 30 Tage musste das Justizministerium das Material veröffentlichen. Kurz vor Ende der Frist folgte die Behörde am Freitag der Vorgabe. Aber was ist in diesem Wust zu entdecken? Und wie sehr betrifft das den US-Präsidenten?