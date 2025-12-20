Jetzt war also Deadline Day im Fall Jeffrey Epstein. Seit Monaten warten weite Teile Amerikas darauf, dass die Akten über den toten Sexualverbrecher freigegeben werden. Nun ist es so weit - teilweise. Am 19. November hatte US-Präsident Donald Trump nach langem Streit den vom Kongress beschlossenen „Epstein Files Transparency Act“ unterschrieben, binnen 30 Tage musste das Justizministerium das Material veröffentlichen. Kurz vor Ende der Frist folgte die Behörde am Freitag der Vorgabe. Aber was ist in diesem Wust zu entdecken? Und wie sehr betrifft das den US-Präsidenten?
Epstein-Akten
Das US-Justizministerium beginnt einige Stunden vor Ablauf der gesetzlichen Frist damit, die „Epstein Files“ zu veröffentlichen. Doch was ist in den Akten zu entdecken? Und können sie dazu beitragen, die Rolle Donald Trumps aufzuklären?
Von Peter Burghardt und Charlotte Walser
Was sind die Epstein-Akten - und warum werden sie jetzt freigegeben?
Was umfassen die Akten überhaupt und was macht sie für Donald Trump vielleicht sogar gefährlich? Antworten auf die wichtigsten Fragen.
