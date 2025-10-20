Zum Hauptinhalt springen

USADie 218. Stimme soll schweigen

Lesezeit: 3 Min.

Sie will gegen das Schweigekartell im Fall Epstein vorgehen und wäre dafür entscheidend – wird aber unter Vorwänden gehindert: Adelita Grijalva vor dem Kongress in Washington.
Die Republikaner im Repräsentantenhaus verhindern, dass die neu gewählte Demokratin Adelita Grijalva als Abgeordnete eingeschworen wird.  Mit ihr gäbe es eine Mehrheit für die Veröffentlichung der brisanten Epstein-Akten.

Von Peter Burghardt, Washington

Eine Stimme noch. Mehr bräuchte diese Initiative von Demokraten und ein paar mutigen Republikanern nicht mehr. Bekäme ihre Zweckgemeinschaft die 218. Stimme, dann hätte sie eine Mehrheit im US-Repräsentantenhaus und könnte auf diese Weise ganz offiziell verlangen, dass das Justizministerium die Akten über den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein offenlegt. Dann wüsste man womöglich endlich, wer in diesen Unterlagen so alles vorkommt.

