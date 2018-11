20. November 2018, 07:41 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Juri Auel

Was wichtig ist

Entwurf für Zuwanderungsgesetz steht. Union und SPD haben sich darauf geeinigt, wie die Zuwanderung von qualifizierten Beschäftigten aus Nicht-EU-Staaten gesteuert werden soll. Knackpunkt dürfte die Anerkennung ausländischer Berufsausbildungen werden. Zum Text

AfD verordnet sich Katalog verbaler Mäßigung. Um einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz zu entgehen, sollen "pauschale Diffamierungen von Ausländern" unzulässig sein. Radikale Kräfte in der Partei sprechen von Selbstzensur. Von Sebastian Pittelkow, Katja Riedel und Jens Schneider

CNN-Reporter Acosta erhält dauerhaft Akkreditierung zurück. Der Journalist darf jetzt doch wieder uneingeschränkt aus dem Weißen Haus berichten. Aber nur, solange er sich an die neu aufgestellten Regeln hält, die insgesamt schlechtere Arbeitsbedingungen für Journalisten bedeuten. Zur Meldung

7600 vorzeitige Todesfälle durch Kohlekraftwerke. Umweltschützer haben errechnet, wie schädlich die Abgase der zehn größten Kohlekraftwerks-Betreiber in der EU sind. Sie fordern einen zügigen Ausstieg. Zum Bericht

Ivanka Trump nutzte privates Mailkonto für Dienstzwecke. Die Präsidententochter machte damit das gleiche wie Hillary Clinton, berichtet Thorsten Denkler aus New York . Donald Trump wollte seine Gegnerin deswegen einsperren lassen.

Anna Schudt gewinnt Emmy als beste Schauspielerin. Der "International Emmy Award" wird ihr für ihre Rolle als Gaby Köster in der RTL-Produktion "Ein Schnupfen hätte auch gereicht" verliehen. Schudt setzt sich unter anderem gegen Emily Watson durch. Zur Nachricht

Was wichtig wird

Zweite CDU-Regionalkonferenz zum Parteivorsitz. Ex-Unionsfraktionschef Merz, Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Spahn stellen sich den CDU-Mitgliedern der Landesverbände Rheinland-Pfalz und Saar vor. Insgesamt gibt es acht Veranstaltungen. Wie sich die Kandidaten bei der Regionalkonferenz in Lübeck präsentierten, berichtet Stefan Braun

Prozess gegen Kölner Adil Demirci beginnt in der Türkei. Dem 30-jährigen Sozialarbeiter wird Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen. Demirci war Mitte April in Istanbul festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Diese Deutschen sind in der Türkei in Haft, ein Überblick .

Prozess gegen ehemaligen SS-Wachmann wird fortgesetzt. Dem 94-Jährigen wirft die Staatsanwaltschaft vor, als Wachmann im Konzentrationslager Stutthof für mehrere Hundert Morde zwischen 1942 und 1944 mitverantwortlich gewesen zu sein.

