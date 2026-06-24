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EntwicklungspolitikOlaf Scholz leitet Kommission

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Die Bundesregierung hat die im Koalitionsvertrag verabredete Nord-Süd-Kommission eingesetzt. Ziel des neuen Gremiums sei es, Empfehlungen für die entwicklungspolitische Kooperation in einer multipolaren Welt zu erarbeiten, teilte das Entwicklungsministerium mit. Den Vorsitz der Kommission teilt sich der frühere Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit der ehemaligen Präsidentin Costa Ricas, Laura Chinchilla. Unter anderem sollten Vorschläge für neue Partnerschaftsmodelle sowie Impulse für die Zukunft der deutschen Entwicklungspolitik erarbeitet werden, hieß es. Zudem soll die Kommission zur Gestaltung der globalen Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2030 beitragen. Die globale Ordnung verschiebe sich „hin zu mehr multipolaren Machtzentren“, sagte Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD). Wenn Deutschland in Zukunft global mitgestalten wolle, brauche es „stabile Partnerschaften mit Ländern des Globalen Südens“.

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