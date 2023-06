Entwicklungsministerin Svenja Schulze ist zum G-20-Gipfel in Indien, in Delhi besucht sie Projekte, die von Deutschland unterstützt werden. Aber warum ist diese Hilfe noch nötig, wo Indien schon die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt ist?

Von David Pfeifer, Delhi

Es gibt sie noch, die guten Nachrichten, und die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze, SPD, will sich ein paar davon in Indien abholen. Vor dem G 20-Treffen der Entwicklungsminister in Varanasi besucht sie in Delhi einige Projekte, die Hoffnung machen könnten. Dass es vielleicht doch noch Lösungen gibt für den sich überhitzenden Planeten.