10. Mai 2019, 18:59 Uhr Entwicklungsminister Müller fordert Verbot von Plastiktüten

Gerd Müller will so deutsche Müllexporte verringern. Aber die Tüten sind nur ein Teil des Problems.

Von Vivien Timmler

Deutschland exportiert jährlich Tonnen von Plastikmüll ins Ausland. (Foto: Stefan Sauer/dpa)

Im Kampf gegen Plastikmüll hat Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) ein schnelles Verbot von Plastiktüten gefordert. Nur mit einem solchen könne man die Müllexporte in Entwicklungs- und Schwellenländer eindämmen. Das Verbot einzelner Plastikprodukte genüge indes nicht: "Deutschland sollte nicht auf Europa warten und Einwegplastiktüten sofort verbieten", sagte Müller der Augsburger Allgemeinen.

Er verwies auf afrikanische Länder, die bereits Plastiktüten verboten hätten. "Was Ruanda, Kenia und Uganda können, müssen wir auch schaffen", sagte Müller. Es könne nicht das Ziel sein, den Müll einfach in andere Länder wie Malaysia zu schicken. "Wenn wir so weitermachen, versinken wir im Müll", sagte der Minister und zitierte Zahlen der Weltbank, nach denen die Menge des jährlich weltweit hinterlassenen Mülls von derzeit zwei Milliarden bis 2050 auf 3,4 Milliarden Tonnen steigen könnte. Der Plastikmüll in den Meeren würde sich bis dahin sogar verzehnfachen.

Plastiktüten sind allerdings nur ein kleiner Teil des Problem deutscher Müllexporte. Deutschland hat im vergangenen Jahr mehr als 100 000 Tonnen Plastikabfälle allein nach Malaysia exportiert, hinzu kommen Ausfuhren nach Indonesien, Thailand und Vietnam. Diese Mengen sind nicht auf Plastiktüten zurückzuführen: Vielmehr handelt es sich dabei um allerlei stark verdreckten Plastikmüll aus Haushalten und Gewerbe.

Hierzulande habe sich der Plastiktütenverbrauch bereits massiv reduziert. Seit zwei Jahren müssen Verbraucher an der Kasse eine Abgabe zahlen, wenn sie eine Tüte verwenden wollen. Seitdem hat sich der Verbrauch auf 29 Tüten pro Kopf im Jahr verringert. Das entspricht 2,4 Milliarden Tüten, was immer noch viel ist - aber bereits ein deutlicher Rückgang. 2017 verbrauchten die Deutschen noch 5,6 Milliarden Stück.

Allerdings würden bei einem Verbot von Plastiktüten viele Kunden an der Kasse zu einer Tüte aus Papier greifen. Papiertüten sind jedoch gar nicht so viel umweltverträglicher: Für ihre Herstellung sind viele Ressourcen nötig, darunter Zellstoff, Wasser, Energie, vor allem aber Chemikalien. Benutzen Verbraucher Plastiktüten hingegen mehrfach, kann das für die Ökobilanz letztlich lohnender sein.