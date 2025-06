Microsoft-Gründer Bill Gates will fast 200 Milliarden US-Dollar an Initiativen in Afrika spenden. Das Geld soll vorwiegend in Gesundheitsversorgung und Bildung fließen, betonte Gates laut einem Bericht der BBC während einer Konferenz in Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens. Bei dem Treffen waren auch zahlreiche Staats- und Regierungschefs afrikanischer Länder anwesend. „Indem wir menschliches Potenzial durch Gesundheit und Bildung freisetzen, bringen wir jedes afrikanische Land auf den Weg zu Wohlstand“, erklärte Gates in der Nelson-Mandela-Halle der Afrikanischen Union. Die Spendenankündigung folgt auf eine massive Kürzung der US-amerikanischen Entwicklungshilfe USAID. Diese hatte US-Präsident Donald Trump direkt zu Beginn seiner Amtszeit beschlossen und ein Ende der Entwicklungshilfe angekündigt. Internationale Organisationen wie das UN-Aids-Programm fürchten als Folge mehrere Millionen Tote in den kommenden Jahren.