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EntwicklungshilfeGlobale Solidarität – offenbar passé

Lesezeit: 2 Min.

Sie warnt davor, dennoch wird Geld gestrichen: Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD), hier in Ostjerusalem.
Sie warnt davor, dennoch wird Geld gestrichen: Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD), hier in Ostjerusalem. Katharina Kausche/DPA

Mit Zusagen für die Entwicklungshilfe nahmen es Union und SPD schon im Koalitionsvertrag nicht so genau. Jetzt zeigen Berechnungen, wie sehr Deutschlands Unterstützung für die Welt abgesackt ist.

Von Michael Bauchmüller, Berlin

Wie muss die Welt 1970 noch in Ordnung gewesen sein. Bei ihrer Generalversammlung blickten die Vereinten Nationen damals den Tatsachen ins Auge: Für „zahllose Millionen von Menschen“, so stellten sie fest, sei der Lebensstandard „erbärmlich niedrig“. „Abscheuliche Armut“ herrsche in weiten Teilen der Welt, während andere „in großem Komfort und Überfluss“ lebten. Das müsse sich ändern – weshalb die Generalversammlung bei ihrer 25. Sitzung beschloss, dass reiche Länder mindestens 0,7 Prozent ihrer gesamtwirtschaftlichen Leistung in die Entwicklungshilfe stecken sollten: in „official development assistance“, kurz ODA. So entstand die Messgröße für globale Solidarität, die ODA-Quote. Lang ist es her.

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