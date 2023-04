Deutschland hat 2022 so viel Entwicklungshilfe gezahlt wie nie zuvor. Nach den vorläufigen Berechnungen der OECD gab Deutschland insgesamt 33,3 Milliarden Euro für Entwicklungshilfe aus. Die sogenannte ODA-Quote, die die Ausgaben an der Wirtschaftsleistung eines Landes misst, liegt danach bei 0,83 Prozent. Damit wird die UN-Zielmarke von 0,7 Prozent erneut überschritten - zum vierten Mal nach 2016, 2020 und 2021. Die Steigerung erklärt das Entwicklungsministerium besonders mit den Sondermitteln, die die Bundesregierung zur Bewältigung der Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine bereitgestellt hat. In absoluten Zahlen ist Deutschland hinter den USA zweitwichtigster Geber weltweit.