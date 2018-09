6. September 2018, 18:45 Uhr Entwicklung der Gehälter Inflation nagt am Lohn

Die Tarifgehälter in Deutschland sind kräftig gestiegen. Dafür meldet sich die Teuerungsrate zurück: Von dem erfreulichen Zuwachs bleibt weniger übrig, als Gehaltsempfänger sich das wünschen. Das gilt auch für andere EU-Länder.

Von Detlef esslinger

Die Tariflöhne in den Staaten der EU steigen derzeit besonders stark, aber die Inflation frisst einen großen Teil des Zuwachses wieder auf. Das ergibt sich aus dem neuen Europäischen Tarifbericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. In Deutschland steigen die Löhne überdurchschnittlich.

Das WSI und die Böckler-Stiftung gehören zum Deutschen Gewerkschaftsbund; mit dem Tarifbericht wollen die Ökonomen dort zwei Botschaften verbreiten: dass die Lohnsteigerungen zwar erfreulich, aber doch zu gering seien, und dass die Tariflöhne stärker gestiegen sind als die Löhne insgesamt. Der Hinweis soll möglichst viele Arbeitnehmer überzeugen, in Gewerkschaften einzutreten und damit deren Macht in Tarifverhandlungen zu stärken.

In Deutschland sind demnach die Tariflöhne im vergangenen Jahr im Schnitt um 2,4 Prozent gestiegen; im Jahr davor waren es nur 1,7 Prozent. Damit liegt Deutschland in der EU an vierter Stelle, hinter der Slowakei, Tschechien und Portugal. Berücksichtigt man die Inflationsraten, fragt also nach den realen Tariflöhnen, bleibt die Reihenfolge dieselbe. Aus den 4,5 Prozent in der Slowakei werden dann 3,1; das Plus um 3,5 Prozent in Tschechien wird zu 1,1; die portugiesischen 2,6 Prozent schrumpfen auf 1 - und aus den 2,4 Prozent in Deutschland wird ein Plus von 0,9 Prozent. Ein Unterschied zwischen der Entwicklung des Nominal- und des Reallohns ist normal. In den Vorjahren aber gab es fast keine Inflation mehr - damals stiegen Nominal- und Reallöhne jeweils fast um denselben Wert. Diese Zeit ist nun vorbei.

Interessant wird es, wenn man die Entwicklung von Tariflöhnen und Effektivlöhnen miteinander vergleicht. Tariflöhne sind diejenigen Löhne, die jeweils zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern ausgehandelt werden. In Deutschland gelten sie für knapp 60 Prozent der Beschäftigten im Westen und 47 Prozent im Osten. Effektivlöhne hingegen sind diejenigen Löhne, die in einem Land tatsächlich gezahlt werden. Für Deutschland beklagen die WSI-Forscher, dass der Sektor, in dem niedrige Löhne bezahlt werden, weiterhin groß sei. "Von soliden Zuwächsen bei den Tariflöhnen kommt im Niedriglohnbereich mangels Tarifbindung nur ein Teil an", schreiben die Autoren Malte Lübker und Thorsten Schulten.

In mehreren Ländern Osteuropas hingegen sind die Effektivlöhne 2017 viel stärker gestiegen als in Deutschland: In Bulgarien nahmen sie nominal um 7,5 Prozent zu und um 6,3 Prozent real, in Lettland um 7,9 Prozent nominal und um 4,9 Prozent real - und in Rumänien sogar um 16 Prozent nominal und 14,7 Prozent real. Allerdings ist das Lohnniveau dort viel niedriger als in Deutschland - und der Unterschied zwischen den Gehältern der Besserverdienenden und der Geringverdiener größer als in Westeuropa. "Lohnspreizung ist einer der wesentlichen Einflussfaktoren für Ungleichheit", schreiben Lübker und Schulten.