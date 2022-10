Von Bastian Brinkmann, München

Kurz vor Ablauf der Frist kommen die Finanzminister der Länder den deutschen Immobilien- und Grundstücksbesitzern entgegen: Sie erhalten drei Monate mehr Zeit, ihre Grundsteuererklärung abzugeben. Neuer Stichtag ist der 31. Januar 2023. Das teilte die rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) mit, die derzeitige Vorsitzende der Finanzministerkonferenz.

Über die Fristverlängerung mussten die Bundesländer entscheiden. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte sich dafür eingesetzt, den Stichtag zu verschieben. Die Entscheidung am Donnerstag begrüßte er: Das gebe den Steuerpflichtigen, den Finanzbehörden und den Steuerberatern Luft, sagte Lindner in Washington am Rande der Tagung des Internationalen Währungsfonds. "Gegenwärtig gibt es andere Sorgen und Aufgaben, um die wir uns mit Priorität kümmern müssen."

Sehr viele Steuerpflichtige haben die Unterlagen noch nicht bei ihrem Finanzamt eingereicht. In Bayern sind bis einschließlich Mittwoch knapp weniger als ein Drittel der abzugebenden Grundsteuererklärungen eingegangen, sagte Landesfinanzminister Albert Füracker (CSU). Deutschlandweit müssen für rund 36 Millionen Wohnungen, Häuser und Grundstücke neue Angaben eingereicht werden, damit ihr Wert neu taxiert werden kann. Aus dem Wert errechnet sich dann die Grundsteuer. Wie genau, entscheiden jeweils die Bundesländer. Die neu berechnete Grundsteuer soll von 2025 an gelten. Sie ist wichtig für die Einnahmen von Städten und Gemeinden und kann über die Nebenkostenabrechnung auf Mieter umgelegt werden.

Übermitteln müssen alle Eigentümer Grundstücks- und Wohnfläche, das Baujahr, den sogenannten Bodenrichtwert und weitere Daten. In den meisten Fällen geht es um Hunderte Euro im Jahr, bei Eigentümern von Mietshäusern oft um vierstellige Beträge.

Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft, die das Personal in den Finanzämtern vertritt, hatte die Reform der Grundsteuer als zu kompliziert und aufwendig kritisiert. Von einem "Schildbürgerstreich" sprach Gewerkschaftschef Florian Köbler: "Bei knapp 15 Milliarden Euro Aufkommen einen solchen Bürokratieaufwand zu betreiben, ist den Bürgerinnen und Bürgern nicht vermittelbar."

Das Bundesverfassungsgericht hatte 2018 entschieden, dass die Grundsteuer anders berechnet werden muss. Bisher arbeiten die Finanzämter die Steuerhöhe mit Immobilien- und Grundstückswerten, die jahrzehntealt sind: von 1964 in Westdeutschland und sogar von 1935 in Ostdeutschland.

Kritik an der Fristverlängerung kam von der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. "Drei Monate Fristverlängerung reichen nicht", sagte die Vorsitzende Gitta Connemann (CDU). Viele Bürgerinnen und Bürger seien überfordert oder unsicher. "Denn bisher gilt: Wer sich erklärt hat, haftet. Darum müssen die komplexen Angaben nachträglich korrigiert werden können." Die Bescheide müssten unter dem Vorbehalt der Nachprüfung ergehen.