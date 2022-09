Bundeskanzler Olaf Scholz hat Holocaust-Überlebenden auch für die Zukunft finanzielle Unterstützung versprochen. Es sei der Bundesrepublik "heute und in Zukunft ein Anliegen", Entschädigungszahlungen sicherzustellen, damit sie den Lebensabend in Würde verbringen könnten, sagte Scholz am Donnerstag in Berlin in einer Ansprache bei einer Veranstaltung zur Würdigung des vor 70 Jahren unterzeichneten Luxemburger Abkommens. Dieses Abkommen, einst "Wiedergutmachung" genannt, wurde 1952 zwischen der israelischen und deutschen Regierung sowie der Jewish Claims Conference verhandelt. Scholz bezeichnete den Vertrag als "zweiten Gründungsakt der Bundesrepublik", dem man auch weiter verpflichtet bleibe.