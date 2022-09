Mit den Maßnahmen will die Ampel erklärtermaßen besonders Menschen mit geringem Einkommen helfen. Aber auch andere bekommen etwas.

Von Roland Preuß

Maßgeblich für die Grünen sei gewesen, dass die Entlastungen "gezielt sein müssen", sagte der Grünen-Co-Vorsitzende Omid Nouripour bei der Vorstellung am Sonntag. Ganz ähnlich klang die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken. Man müsse die unterstützen, "die unsere Hilfe am dringendsten brauchen". Das hört sich nach den häufig beschworenen zielgenauen Hilfen durch das neue Entlastungspaket an, tatsächlich aber adressiert der Plan viele Gruppen, unter ihnen auch Gutverdiener.