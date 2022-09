Das dritte Entlastungspaket zur Abfederung der Folgen extrem steigender Gas- und Strompreise, das die Bundesregierung am Sonntag beschlossen hat, stößt auf durchwachsene Reaktionen. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz kritisierte im ARD-Sommerinterview, der Umfang von 65 Milliarden Euro entspreche lediglich der Summe, die der Bund inflationsbedingt durch Steuern mehr einnehme als vor der Krise.

Immerhin sei es richtig, dass Rentnerinnen und Rentner sowie Studierende nun ebenfalls in die Energiepreispauschale einbezogen werden, sagte Merz. Dass sie zuvor durchs Raster gefallen waren, hatten die Union und die übrige Opposition kritisiert. Aber ob das neue Paket wirklich ausreiche auch für diejenigen, deren Bezüge knapp oberhalb der Wohngeldgrenze und der Sozialhilfesätze lägen, das müsse man sehen. "Man hätte mehr tun müssen für diejenigen, die so eben gerade oberhalb der Grenzen liegen", sagte Merz.

Er glaube auch, dass sich die deutsche Wirtschaft in den nächsten Tagen massiv beklagen werde darüber, "dass an sie nicht gedacht wird. Und die Wirtschaft, das sind nicht die Großkonzerne, das sind die vielen Hunderttausend kleinen und mittleren Unternehmen, die dieses Land am Laufen halten."

Nachfolge für das 9-Euro-Ticket "ein Witz"

Der Linken-Co-Vorsitzende Martin Schirdewan kritisierte das Entlastungspaket noch weitaus schärfer. Es enthalte lediglich "Einmalzahlungen, die verpuffen", schrieb Schirdewan bei Twitter. Die Pläne der Bundesregierung, "Zufallsgewinne" von Energieunternehmen abzuschöpfen und damit einen Teil der Entlastungen zu finanzieren, kritisierte er als "keine echte Übergewinnsteuer". Auch müsse die Gasumlage weg. Zudem seien die Überlegungen für eine Nachfolge des ausgelaufenen 9-Euro-Ticket "ein Witz". Die Bundesregierung will ein solches Ticket wieder auflegen, aber mit einer Preisspanne zwischen 49 und 69 Euro. Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken im Bundestag, bezeichnete das Paket bei T-Online als "vielfach enttäuschend".

Eine gewisse Unzufriedenheit spricht auch aus den Reaktionen einiger Ministerpräsidenten, vor allem wegen der von der Koalition geforderten Beteiligung an den Kosten der Entlastungen. Die 1,5 Milliarden Euro für den Nachfolger des 9-Euro-Tickets knüpft die Ampel an einen ebenso großen finanziellen Beitrag der Länder.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) forderte deshalb Bund-Länder-Beratungen: "Wenn die Länder mit bezahlen sollen, müssen sie auch mit entscheiden können", sagte der aktuelle Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Es gebe noch viele offene Fragen. "Darüber sollte sehr zeitnah bei einer Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler beraten werden." Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann forderte die rasche Einberufung einer Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzler Olaf Scholz. Das Entlastungspaket habe massive Auswirkungen auf die Länderhaushalte, sagte der Grünen-Politiker

AfD-Parteichef Tino Chrupalla kritisierte die geplanten Maßnahmen laut einer Mitteilung als "kostspielige Symptombekämpfung". Alle Entlastungsmaßnahmen seien nur kurzfristige Lösungen, solange die Ursachen der Preisexplosion nicht angegangen würden. "Statt staatlicher Umverteilung und planwirtschaftlichen Eingriffen braucht es gezielte Entlastung bei den Verbrauchssteuern auf Lebensmittel und Energie sowie die Abschaffung der CO₂-Abgabe."

Der Bundesverband der Deutschen Industrie kritisierte das Paket als "enttäuschend und unkonkret". Immer mehr Betriebe seien wegen "explodierender" Energiepreise "existenziell bedroht", warnte Präsident Siegfried Russwurm. Vor einer "anhaltenden sozialen Schieflage" warnte der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Ulrich Schneider.

Für Montag sind Demonstrationen angekündigt

Auch Ökonomen sind kritisch: Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, sagte der Augsburger Allgemeinen, auch wenn einzelne Maßnahmen richtig seien: Die Ampel bleibe bei der "wichtigsten Herausforderung", der Begrenzung von Strom- und Gaspreisen, "eine Lösung schuldig". Die geplante Strompreispreisbremse sei "völlig unausgegoren", könne erst in Monaten umgesetzt werden und folge dem Prinzip Hoffnung. Ifo-Präsident Clemens Fuest sprach in der Bild von "Licht und Schatten" in dem Paket.

Heftige Kritik kam auch von der Umweltschutzorganisation WWF. Das Paket sei kontraproduktiv für die Einhaltung der Klimaziele", sagte Viviane Raddatz, Bereichsleitern für Klima- und Energiepolitik beim WWF.

Für Montag sind Demonstrationen gegen die Energie- und Sozialpolitik der Bundesregierung angekündigt. In Leipzig etwa erwartet die Linke bis zu 4000 Teilnehmer. Zugleich sind mehrere weitere linke und rechte Demonstrationen angekündigt. Die rechtsextreme Splitterpartei Freie Sachsen will zur selben Zeit und am gleichen Ort auflaufen wie die Linke. In sozialen Netzwerken suggerierte sie, rechte Aktivisten würden gemeinsam mit linken Politikern auftreten. Dagegen grenzte sich die Linke scharf ab. Der Organisator der Linken-Demonstration, der Leipziger Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann, steckte Kritik dafür ein, dass er den Begriff "Montagsdemo" verwendet hatte. Dieser gilt als Symbol der friedlichen Revolution in der DDR 1989, die sich gegen die SED richtete und damit gegen eine Vorläuferpartei der Linken.