Immerhin, dieses Mal sind sie pünktlich. Um Punkt neun Uhr erscheinen Friedrich Merz, Lars Klingbeil, Bärbel Bas und Markus Söder zur Pressekonferenz im Kanzleramt. Es hätten ja schon alle mitbekommen, sagt der Kanzler, „wir vier Parteivorsitzenden haben das Wochenende miteinander verbracht.“ Der Rückzug in die Villa Borsig am Samstag und Sonntag hat sich gelohnt, das jedenfalls ist die Botschaft, die Merz verkünden will. „Wir haben hart gerungen, aber wir sind zu guten, gemeinsamen Ergebnissen gekommen“, versichert er. Gemeinsam habe man sich auf „umfassende Hilfe mit Blick auf Energiepreise und zwei Reformprojekte“ verständigt.

Wegen der Verwerfungen durch den Iran-Krieg sollen Verbraucher und Wirtschaft bei den Preisen für Kraftstoffe um rund 1,6 Milliarden Euro entlastet werden, sagt Merz. Dafür werde die Energiesteuer bei Diesel und Benzin um jeweils etwa 17 Cent brutto pro Liter begrenzt auf zwei Monate gesenkt.

Nach zwei Monaten soll die Mineralölsteuer wieder steigen

Kanzler Merz betonte, nach diesen zwei Monaten würden die Steuern wieder entsprechend steigen. Gegenfinanziert werden soll das unter anderem mit einer möglichen Abschöpfung zusätzlicher Krisengewinne der Mineralölkonzerne, das hatte die Union bisher kritisch gesehen, war aber eine zentrale SPD-Forderung. „Die Gegenfinanzierung der steuerlichen Entlastungen erfolgt durch kartellrechtliche oder steuerrechtlich abgesicherte Maßnahmen gegenüber den Mineralölwirtschaftsunternehmen“, heißt es nun im Ergebnispapier von Union und SPD. Man begrüße, dass die EU-Kommission eine solche Besteuerung der Mineralölkonzerne nun prüfe.

Der Druck bei den Spritpreisen war am Sonntag noch einmal gestiegen, weil US-Präsident Donald Trump eine Blockade der Straße von Hormus durch die US-Marine ankündigte, damit auch Schiffe, denen Iran eine freie Durchfahrt zusicherte, nicht passieren können, etwa für China bestimmte Öltransporte. Daher ist insgesamt auf längere Sicht mit weiter sehr hohen Ölpreisen zu rechnen. Am Montagmorgen kostet zum Beispiel in Berlin der Liter Diesel etwa 2,25 Euro und Superbenzin der Sorte E10 2,04 Euro je Liter; in der vergangenen Woche war der Liter Diesel zeitweise auf bis zu 2,50 Euro gestiegen.

Zuletzt hatten auch mehrere CDU-Ministerpräsidenten ein stärkeres Eingreifen der Bundesregierung gefordert, darunter Sven Schulze, der eine schwere Niederlage gegen die AfD im September bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt fürchten muss.

Überdies haben sich die Spitzen von Union und SPD auf eine weitere Entlastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geeinigt. Arbeitgeber können ihnen im laufenden Jahr eine steuerfreie „Entlastungsprämie“ in Höhe von 1000 Euro auszahlen. Um diese Maßnahme gegenzufinanzieren, soll die Tabaksteuer bereits in diesem und nicht erst im kommenden Jahr erhöht werden.

2027 soll eine Einkommenssteuerreform kommen

Für den 1. Januar 2027 kündigte Bundeskanzler Merz außerdem eine große Einkommenssteuerreform „für untere und mittlere Einkommen“ an. Details nannte er zunächst nicht; diese sollen nun im Bundesfinanzministerium weiter ausgearbeitet werden. Er sei froh, dass es ihm gemeinsam mit Söder, Klingbeil und Bas gelungen sei, „auch bei zum Teil unterschiedlichen Sichten“ zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. So hatte bis zuletzt etwa der bayerische Ministerpräsident einen höheren Spitzensteuersatz, wie er Finanzminister Lars Klingbeil vorschwebt, kategorisch abgelehnt.

Zudem soll zur Dämpfung der Beiträge bereits am 29. April vom Kabinett eine Reform der Gesetzlichen Krankenversicherung beschlossen werden. Nach aktuellen Prognosen würde ohne Reform die Deckungslücke im kommenden Jahr rund 15 Milliarden Euro betragen und bis 2030 auf rund 40 Milliarden Euro anwachsen. Man wolle die Beitragssätze nachhaltig stabilisieren und werde auf Grundlage der Empfehlungen der dazu eingesetzten Kommission Maßnahmen auf den Weg bringen, die Details dazu wurden aber noch nicht genannt.

Erklärtes Ziel ist es auch den hohen Krankenstand zu senken, daher könnte es Einschränkungen bei der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall geben, zudem hat die Kommission vorgeschlagen, die zwölf Milliarden Euro an Krankenkassenkosten der Bürgergeldempfänger nicht mehr einseitig den Gesetzlich Krankenversicherten aufzubürden, um deren Beiträge entsprechend zu dämpfen.

Sowohl am Samstag, als auch am Sonntag hatten die Spitzen in der Villa Borsig, dem Gästehaus des Auswärtigen Amtes, am Tegeler See, beraten. Das von Wald und Mauern umgebene, weitläufige Gelände wurde von der Polizei weiträumig abgeschirmt, nur gelegentlich öffnete sich das Metalltor, wenn Limousinen oder Catering-Fahrzeuge hineinfuhren. In der abgeschiedenen Atmosphäre verhandelten die Parteivorsitzenden Merz, Söder, Klingbeil und Bas sowie die Chefunterländer für das Reformpaket: Innenminister Alexander Dobrindt (CSU), Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) und Finanz-Staatssekretär Björn Böhning (SPD).

Klingbeil betonte bei dem Statement im Kanzleramt, er sei sehr zufrieden, wichtig sei es, in diesen Zeiten die Nerven zu behalten und „konsequente Entscheidungen“ für Entlastungen der Bürger zu treffen. Söder sagte, man habe netto wohl 24 Stunden miteinander in der Villa Borsig verhandelt und sich „tief in die Augen geschaut“. Dem Kanzler habe es gefallen, „ich war dabei“, meinte Söder süffisant. Aber es müssten weitere Schritte folgen bei den Reformen. „Das ist erst der erste Streich und der nächste folgt sogleich.“