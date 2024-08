Von Alexander Menden

Am 10. März 2009 organisierte die nördlich von London gelegene Gemeinde Luton eine Willkommensparade für das 2. Bataillon des Royal Anglian Regiment, das gerade von einem Einsatz in Afghanistan zurückgekehrt war. Eine kleine salafistisch-islamistische Gruppe von Demonstranten stand an diesem Tag an der Straße und verhöhnte die vorbeiziehenden Soldaten. Die örtliche muslimische Gemeinde distanzierte sich von dieser gezielten Provokation, doch die mediale Aufmerksamkeit war groß.