Auch bei der letzten Entscheidung der englischen Kommunalwahlen hat die Partei des britischen Premierministers Rishi Sunak (Foto: Reuters) eine herbe Niederlage erlitten. Die Konservativen verloren die Bürgermeisterwahl in der Region West Midlands knapp gegen die oppositionelle Labour-Partei. Neues Oberhaupt der Metropolregion um die Millionenstadt Birmingham wird der Sozialdemokrat Richard Parker, der den konservativen Amtsinhaber ablöst, wie die Wahlkommission am Samstag mitteilte. Die Tories verloren etwa die Hälfte ihrer knapp 1000 Sitze in Gemeinderäten. Selbst die Liberaldemokraten, die im Parlament nur eine Nebenrolle spielen, gewannen mehr Mandate. Labour-Chef Keir Starmer forderte Sunak auf, so schnell wie möglich Parlamentswahlen auszurufen. Der letzte mögliche Termin dafür ist im Januar. Die Sozialdemokraten gewannen unter anderem die Bürgermeisterwahlen in London, in Manchester und Liverpool.