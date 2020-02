In London hat ein Mann am Sonntag nach Polizeiangaben drei Menschen niedergestochen, ein Opfer schwebt in Lebensgefahr. Der Täter wurde von Polizisten gegen 15 Uhr erschossen. Scotland Yard geht von einem Terrorhintergrund aus. Der Vorfall ereignete sich in einer belebten Einkaufsstraße im Stadt Streatham. Details zum Täter und seinem Motiv wurden zunächst nicht bekannt. Augenzeugen berichteten der BBC, der Täter habe an seinem Oberkörper etwas getragen, das wie ein Sprengstoffgürtel aussah. Entsprechende Bilder kursierten auch in sozialen Medien. Premierminister Boris Johnson dankte der Polizei und den Rettungskräften per Kurznachrichtendienst Twitter. Londons Bürgermeister Sadiq Khan twitterte: "Terroristen versuchen uns zu spalten und unseren Lebensstil zu zerstören - hier in London werden wir sie damit niemals Erfolg haben lassen." Bilder vom Tatort in sozialen Medien zeigten Polizei- und Ambulanzfahrzeuge, Hubschrauber kreisten über dem Tatort. Scotland Yard rief dazu auf, das Gebiet zu meiden. Zuletzt hatte in London Ende November ein Terrorist nahe der London Bridge zwei Menschen erstochen. Im Juni 2017 starben in der Hauptstadt acht Menschen bei einer Terrorattacke mit einem Transporter.