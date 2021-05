Von Alexander Mühlauer, London

Am Sonntag musste man vor den Londoner Pubs noch draußen sitzen, am besten in der Winterjacke, so kalt war es an diesem regnerischen Maiabend. Doch damit ist nun Schluss: Seit Montag ist es in englischen Pubs, Cafés und Restaurants wieder erlaubt, drinnen zu essen und zu trinken. Vorausgesetzt, man hat reserviert. Denn in den beliebten Restaurants der Hauptstadt sind die Tische seit Wochen ausgebucht. Viele hatten diesen 17. Mai sehnlichst erwartet - und damit den nächsten Schritt in Richtung Freiheit.