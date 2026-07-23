Der neue britische Premierminister Andy Burnham setzt seine Agenda zur Senkung der Lebenshaltungskosten fort. Pubs, Clubs und Veranstaltungsorte für Live-Musik in England sollen von kommendem April an von einer 20-prozentigen Reduzierung der Gewerbesteuer profitieren, kündigte die Regierung an. Davon werden etwa 32 000 Unternehmen im größten britischen Landesteil profitieren, berichtete die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Schätzungen der Regierung. Ein durchschnittliches Pub werde dadurch etwa 1100 Pfund pro Jahr (rund 1300 Euro) einsparen. Die Kosten für den Fiskus belaufen sich demnach auf rund 100 Millionen Pfund (117 Millionen Euro). Pubs und Einkaufsmeilen seien „das pulsierende Herz unserer Gemeinschaften“ sagte Burnham einer Mitteilung zufolge.