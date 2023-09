Energiewende:Stromnetz am Limit

Stromnetz am Limit

Von Thomas Hummel

Das Ehepaar Klara Löffler und Detlev Schubert aus Parkstetten in Niederbayern treibt die Energiewende voran. Elektroauto, Stromspeicher im Keller, Passivhaus mit geringem Energieverbrauch - nun kommt ein neues Dach mit integrierter Photovoltaik-Anlage, Höchstleistung 16,8 Kilowatt (kWp). Nur noch anschließen und schön lebt es sich in der neuen, sonnigen Energiewelt? Nicht so schnell.