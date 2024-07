Von Daniel Brössler, Florian Hassel, Tobias Zick, Belgrad/Berlin

Es ist ein Dilemma auf mehreren Ebenen: Europa will bis Mitte des Jahrhunderts klimaneutral werden, so legt es der Green Deal der Europäischen Union fest. Um den Netto-Ausstoß der Treibhausgase auf null zu senken, soll auch eine Wende beim Autoverkehr her. Elektroautos statt Verbrenner, Batterien statt Benzin. Um E-Autos herzustellen, braucht es etwa Lithium, ein Leichtmetall, das als Mineral vor allem in Südamerika vorkommt, in Chile, Bolivien und Argentinien. Den Zugriff dort sichert sich China. Wer Akkus für E-Autos herstellt, soll an Peking nicht vorbeikommen, das ist erklärtes Ziel der dortigen Führung – zum Verdruss von EU-Kommission und Bundesregierung.