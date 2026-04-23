Es schwingt eine Botschaft mit, wenn ausgerechnet in der Stadt Santa Marta im Norden Kolumbiens über die Energiewende gesprochen wird. Ganz in der Nähe liegt die größte Steinkohlemine Südamerikas, der Tagebau El Cerrejón reißt riesige Löcher in die tropische Landschaft, per Eisenbahn wird das schwarze Gestein zu einem karibischen Hafen und dann per Schiff in alle Welt gebracht. Auch nach Deutschland. Und jetzt findet hier die erste internationale Konferenz zum Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen Kohle, Öl und Gas statt. Die neue Energiewelt geht in ein Machtzentrum der alten.