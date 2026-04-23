Zum Hauptinhalt springen

Energiewende-Konferenz„Koalition der Macher“: 54 Länder wollen weg von Öl, Gas und Kohle

Lesezeit: 4 Min.

Der Konferenzgastgeber hofft auf starke Verbündete, damit eine Abkehr von fossilen Energieträgern gelingen kann: Arbeiter in einer kolumbianischen Kohlemine.
Der Konferenzgastgeber hofft auf starke Verbündete, damit eine Abkehr von fossilen Energieträgern gelingen kann: Arbeiter in einer kolumbianischen Kohlemine. Fernando Vergara/AP

Kolumbien und die Niederlande laden zur ersten internationalen Energiewende-Konferenz – auch die Bundesregierung ist in Santa Marta dabei. Notorische Blockierer müssen diesmal draußen bleiben.

Von Thomas Hummel

Es schwingt eine Botschaft mit, wenn ausgerechnet in der Stadt Santa Marta im Norden Kolumbiens über die Energiewende gesprochen wird. Ganz in der Nähe liegt die größte Steinkohlemine Südamerikas, der Tagebau El Cerrejón reißt riesige Löcher in die tropische Landschaft, per Eisenbahn wird das schwarze Gestein zu einem karibischen Hafen und dann per Schiff in alle Welt gebracht. Auch nach Deutschland. Und jetzt findet hier die erste internationale Konferenz zum Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen Kohle, Öl und Gas statt. Die neue Energiewelt geht in ein Machtzentrum der alten.

Zur SZ-Startseite

Klimakrise
:Der SZ-Klimamonitor

Wie der Mensch die Erde aufheizt – und wie wir sie noch retten können. Die wichtigsten Daten und Hintergründe zu Klimawandel, Energiewende und nachhaltigem Leben.

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite