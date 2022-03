Wie verändert die neue Energiepolitik das Leben in Deutschland?

Autorengespräch mit Michael Bauchmüller

Ein grüner Wirtschaftsminister verhandelt in den Emiraten über Gasimporte, ein liberaler Finanzminister nennt erneuerbare Energien "Freiheitsenergien" und schnürt ein Entlastungspaket für Verbraucher. Der Krieg in der Ukraine setzt die deutsche Klima-und Energiepolitik unter Druck. Gleichzeitig steckt auch eine Chance in der Krise.