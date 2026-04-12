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Neues Buch von Claudia KemfertDie Chancen der fossilen Megakrise

Lesezeit: 3 Min.

Kein Benzin mehr: Nicht nur diese Tankstelle im englischen Bristol hat derzeit keinen bleifreien Sprit mehr im Angebot. Die blockierte Straße von Hormus hat weltweite Auswirkungen.
Kein Benzin mehr: Nicht nur diese Tankstelle im englischen Bristol hat derzeit keinen bleifreien Sprit mehr im Angebot. Die blockierte Straße von Hormus hat weltweite Auswirkungen. Ben Birchall/PA Wire/dpa

Die Energieökonomin Claudia Kemfert schreibt erneut gegen die Märchen der Öl- und Gaslobby an und listet trotz aller Anfeindungen die Vorteile der Klimawende auf. Der Iran-Krieg gibt ihr auf tragische Weise recht.

Rezension von Thomas Hummel

Es gibt jetzt Momente, da wird Claudia Kemfert richtig emotional. Anfang März, da fielen seit mehr als einer Woche Bomben auf Iran, die Meeresstraße von Hormus war schon blockiert, da platzte es aus ihr heraus. Die Preise für fossile Energien und an den Tankstellen steigen und dennoch würde es so dargestellt, als sei die Energiewende hin zu den Erneuerbaren der Kostentreiber, „das bringt mich langsam wirklich auf die Palme“, sagte Kemfert und fügte an: „Ich muss mich da echt zurückhalten“, denn „liebe Leute: Nein! Es ist genau umgekehrt.“

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