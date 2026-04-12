Es gibt jetzt Momente, da wird Claudia Kemfert richtig emotional. Anfang März, da fielen seit mehr als einer Woche Bomben auf Iran, die Meeresstraße von Hormus war schon blockiert, da platzte es aus ihr heraus. Die Preise für fossile Energien und an den Tankstellen steigen und dennoch würde es so dargestellt, als sei die Energiewende hin zu den Erneuerbaren der Kostentreiber, „das bringt mich langsam wirklich auf die Palme“, sagte Kemfert und fügte an: „Ich muss mich da echt zurückhalten“, denn „liebe Leute: Nein! Es ist genau umgekehrt.“