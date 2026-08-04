Kubas Stromnetz ist am Montag erneut landesweit zusammengebrochen. Dies berichteten staatliche Medien, während die Regierung versuchte, das System nach einem landesweiten Stromausfall in der Nacht zum Sonntag wiederherzustellen. „Trotz der heute erzielten Fortschritte löste eine Schwankung den Zusammenbruch aus“, sagte der Nachrichtenchef des staatlichen kubanischen Fernsehens, Lazaro Manuel Alonso. Stromausfälle, die die gesamte Insel mit ihren etwa zehn Millionen Einwohnern betreffen, sind in den vergangenen Monaten häufiger geworden. Allein im Juli war Kuba von drei Ausfällen innerhalb von neun Tagen betroffen. Das veraltete kubanische Stromerzeugungssystem leidet unter Treibstoffmangel und einer maroden Infrastruktur. Ein von den USA verhängtes Ölembargo hat die Energieinfrastruktur der Insel zusätzlich belastet, nachdem Venezuela als Hauptlieferant für Treibstoff ausgefallen war.