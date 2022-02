Von Peter Burghardt, Hamburg

Virtuell ist diese Alternative zur Erdgas-Pipeline längst fertig, man kann sie auf der Homepage German LNG Terminal besichtigen. LNG steht für Liquefied Natural Gas, verflüssigtes Erdgas, das in Schiffen in Brunsbüttel an der Unterelbe eintreffen soll, an der Mündung des Nord-Ostsee-Kanals unweit der Nordsee. Im Netz sind der Landungssteg und die Anlage zur Rückverwandlung in Gas zu sehen, die Messstation, die Beladung für Tankwagen und Eisenbahn. Das Problem: Noch gibt es hier nur Pläne, aber kein LNG-Terminal.