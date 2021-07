Von Daniel Brössler, Berlin

Die USA und Deutschland haben ihren jahrelangen Streit um den Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 beigelegt. Beide Seiten verständigten sich auf einen Kompromiss, der die von den USA befürchteten negativen Folgen der Pipeline für die Ukraine abmildern soll. Im Gegenzug soll die Betreibergesellschaft von Nord Stream 2 nicht mehr mit Sanktionen bedroht werden. Es gehe darum, den Missbrauch der Pipeline als Waffe zu verhindern, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Mittwoch in Washington. Einzelheiten der Einigung sollten am Mittwochabend verkündet werden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) informierte am Mittwoch den russischen Präsidenten Wladimir Putin. In einem Telefonat der beiden sei auch über Nord Stream 2 gesprochen worden, teilte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer mit. Erwartet wurde, dass am Mittwochabend die Einzelheiten der Einigung verkündet werden.

Angedeutet hatte sich der Kompromiss bereits am vergangenen Donnerstag beim Besuch der Bundeskanzlerin in Washington. Merkel hatte US-Präsident Joe Biden deutsche Bemühungen zugesagt, damit die Pipeline nach Deutschland von Russland nicht dazu missbraucht wird, die Ukraine als Transitland überflüssig zu machen. "Unser Verständnis war, ist und bleibt, dass die Ukraine Transitland für Erdgas bleibt und dass die Ukraine wie jedes Land ein Anrecht auf seine territoriale Souveränität hat", hatte Merkel bekräftigt.

In der Einigung mit der US-Regierung bekennt sich die Bundesregierung nun noch einmal zur bereits gemachten Zusage, sich für eine Verlängerung eines 2024 auslaufenden russisch-ukrainischen Transitvertrags um zehn Jahre einzusetzen. Überdies solle die Ukraine bei der Transformation ihres Energiesektors unterstützt werden. Deutschland habe zugestimmt, sich an einem neuen Fonds in Höhe von einer Milliarde US-Dollar zu beteiligen, berichteten US-Medien. Gefördert werden soll unter anderem die Produktion von Wasserstoff.

In den seit einigen Monaten geführten Verhandlungen forderten die USA vor allem auch konkrete Vorkehrungen für den Fall, dass Russland Gaslieferungen in Richtung Ukraine stoppt oder sich auf andere Weise aggressiv verhält. Die Bundesregierung verwies hier auf rechtliche Probleme und machte offenbar nur vage Zusagen. Der Vize-Chef der FDP im Bundestag, Alexander Graf Lambsdorff, kritisierte, die Einigung wirke wie ein "Heftpflaster bei einem Beinbruch". Nach wie vor bestehe die Gefahr, "dass die Pipeline zur außenpolitischen Waffe in der Hand Moskaus wird". Die Grünen monierten einen "herben Rückschlag für den Klimaschutz". Nutznießer seien vor allem Kremlchef Wladimir Putin "und seine korrupten Strukturen", erklärten die Abgeordneten Oliver Krischer und Manuel Sarrazin.

Der Bau der umstrittenen Pipeline ist nach Angaben der Betreibergesellschaft fast fertig. Sie soll noch dieses Jahr in Betrieb gehen. Das von der Bundesregierung politisch gestützte Vorhaben hatte Deutschland nicht nur massive Kritik aus der Ukraine und den USA eingetragen, sondern auch zu Konflikten innerhalb der Europäischen Union geführt. Im Unterschied zu seinem Vorgänger Donald Trump suchte der Demokrat Biden nach einer einvernehmlichen Lösung und setzte die Entscheidung über Sanktionen aus. Über sie soll aber weiterhin "von Fall zu Fall" entschieden werden. Grundsätzlich bleibt die US-Regierung bei ihrer Kritik an der Pipeline.