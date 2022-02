Angesichts gestiegener Energiepreise fordern die Fraktionsvorsitzenden der Union von der Bundesregierung eine sofortige Erhöhung der Pendlerpauschale. Sie müsse auf 38 Cent ab dem ersten Kilometer angehoben werden, hieß es in einer Resolution der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzendenkonferenz. Die Pauschale beträgt derzeit bis zum 20. Kilometer 30 Cent pro Kilometer, ab dem 21. Kilometer 35 Cent pro Kilometer. Zudem brauche es eine sofortige Abschaffung der EEG-Umlage, forderten die Fraktionschefs der Unionsfraktionen in den Länderparlamenten und im Bundestag nach ihrer dreitägigen Konferenz. "Es darf nicht sein, dass der Staat auch noch an den steigenden Energiepreisen verdient, vielmehr müssen die Bürger entlastet werden", teilte der Vorsitzende und CSU-Fraktionschef im bayerischen Landtag, Thomas Kreuzer, mit.