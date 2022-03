Von Roland Preuß und Henrike Roßbach, Berlin

Als die drei Parteichefs am Donnerstag um kurz nach elf an der Ostseite des Reichstagsgebäudes vor die Kameras treten, haben sie eine lange Nacht hinter sich. Um 21 Uhr am Vorabend hatten die Spitzen von SPD, Grünen und FDP begonnen, ihr zweites Entlastungspaket für die Bürger zu schnüren, fertig wurden sie erst am nächsten Morgen.