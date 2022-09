Vor dem Hintergrund steigender Energiepreise und drohender sozialer Notlagen hat die evangelische Kirche ihre Gemeinden aufgerufen, Wärmestuben und Beratungsangebote einzurichten. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und ihr Wohlfahrtsverband Diakonie starteten am Dienstag in Berlin gemeinsam die Aktion #wärmewinter. Viele sorgten sich vor der Kälte, "in den eigenen vier Wänden - und vor der bürokratischen Kälte in den Kündigungsschreiben von Energieversorgern und Vermietern", sagte die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus.

Dagegen wollen EKD und Diakonie "Herzenswärme" und konkrete Angebote auf die Beine stellen. Finanziert werden sollen die zusätzlichen Angebote unter anderem durch die im September ausgezahlte Energiepreispauschale, die für zusätzliche Kirchensteuereinnahmen sorgt.