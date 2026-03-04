Nachdem die USA und Israel Iran angegriffen haben, steigen weltweit die Preise für Öl und Gas. Iran blockiert derzeit die Straße von Hormus, eine Meerenge zwischen Iran und Oman. Das schneidet die Öl- und Gasexporte von großen Lieferanten aus der Golfregion ab: Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und der Irak. Etwa ein Fünftel des weltweiten Flüssiggashandels läuft durch diese Meerenge.

Welche Auswirkungen haben die steigenden Öl- und Gaspreise in Deutschland: auf die wirtschaftliche Lage – und auf jeden Einzelnen? Droht wieder ein Inflationsschock wegen der hohen Energiepreise wie zum Beginn des Ukraine-Kriegs? Das erklärt Nakissa Salavati aus der SZ-Wirtschaftsredaktion in dieser Folge von „Auf den Punkt.“

Weitere Nachrichten: Oberster Führer Irans neu gewählt; Spanien kritisiert Iran-Angriffe als „Desaster“.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Justin Patchett, Ann-Kathrin Schneider

Produktion: Laura Sagebiel

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über NBC News.

