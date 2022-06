Die Parteivorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, hat ein weiteres Entlastungspaket für den Herbst und Winter angekündigt. "Es wird weitere Entlastungen geben", sagte Lang der BamS. Die gestiegenen Gas-und Strompreise seien noch gar nicht voll bei den Menschen angekommen. Das werde sich jedoch bis zum Herbst und Winter ändern. Die künftigen Entlastungen müssten noch zielgerichteter sein und Zuschüsse sozial gestaffelt werden. Zudem solle der Hartz-IV-Satz, wie bereits von Arbeitsminister Hubertus Heil vorgeschlagen, um rund 50 Euro angehoben werden. Angesichts der Lage sei die Einhaltung der Schuldenbremse 2023 nicht die entscheidende Frage. Die Regierung prüfe derzeit zudem, ob Menschen wegen des 9-Euro-Tickets vom Auto auf den Nahverkehr umsteigen. "Sollte das so sein, müssen wir in der Koalition unbedingt darüber reden, wie wir an diesen Erfolg anknüpfen können."