Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer fordert eine zeitliche Verschiebung von Deutschlands Klimazielen. „Es reicht, wenn Deutschland 2050 klimaneutral wirtschaftet“, sagte der CDU-Politiker in einem am Sonntag veröffentlichten Interview der Zeitschrift Wirtschaftswoche. „Gerade wenn wir wieder auf Wachstumskurs kommen wollen, sind Energiesicherheit und -preise zentral.“ Kretschmer will daher den Windkraftausbau in Sachsen verlangsamen. „Unser aktuelles Tempo ist falsch“, kritisierte Kretschmer. Deutschland hat sich vorgenommen, bis 2045 klimaneutral zu sein. Der Bundestag hat erst im März ein 500 Milliarden Euro teures Sondervermögen unter anderem „für zusätzliche Investitionen zur Erreichung der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045“ im Grundgesetz verankert.