Von Josef Kelnberger und Thomas Kirchner, München/Brüssel

Es ist, als hätten die Frauen und Männer, die den seit 2009 geltenden Lissabonner EU-Vertrag aushandelten, gewusst, was auf die Europäer im Sommer 2022 zukommen würde. Schon früher waren der EU in Notfällen größere Eingriffe in die Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten gestattet gewesen. Im Artikel 122 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU ist nun jedoch ausdrücklich von Maßnahmen "im Geiste der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten" die Rede, "insbesondere falls gravierende Schwierigkeiten in der Versorgung mit bestimmten Waren, vor allem im Energiebereich, auftreten".