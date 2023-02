Von Miriam Dahlinger, Dresden, Landshut

Er müsste jetzt dringend für die Prüfungen lernen, Franz R. studiert im dritten Semester Umweltmonitoring. In zwei Tagen schreibt er eine Chemie-, eine Woche darauf eine Physikklausur. Jetzt sitzt er aber erstmal im Warteraum eines Blutspendezentrums in Dresden. Es ist Aktionstag für seine Blutgruppe, einmal Blutspenden bringt 35 Euro. Die kann er gut gebrauchen. Ende des Monats ist es für Franz R. besonders schwer, sich das Studium zu leisten.

Franz R. mit seinem braunen Bart und braunen Locken, die unter einer Schiebermütze hervorgucken, möchte nur mit Vornamen in der Zeitung erscheinen, er befürchtet Nachteile bei der Jobsuche, wenn potenzielle Arbeitgeber von seinen Geldsorgen wissen. Dabei ist seine Lage nichts Ungewöhnliches: Der 29-Jährige bekommt 400 Euro Bafög, so viel wie sein Anteil der Warmmiete für die Wohnung, die er mit seiner Freundin teilt; 520 Euro darf er dazuverdienen. In den Semesterferien arbeitet er in seinem alten Beruf als Gärtner, sonst verkauft er Currywurst, putzt das Stadion von Dynamo Dresden, parkt Autos für eine Autovermietung, solche Jobs eben. Läuft es gut, hat er am Monatsende 920 Euro auf dem Konto - und noch genug Zeit, sich aufs Studium zu konzentrieren.

Statistisch gesehen gilt Franz R. damit als armutsgefährdet. In diese Kategorie fallen in Deutschland alle, die weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens zur Verfügung haben, zuletzt waren das 1251 Euro im Monat. Das traf auf mehr als ein Drittel der Studierenden zu. Die Zahlen sind von 2021, also sogar noch ehe die Preise für Energie und Lebensmittel stiegen.

Ein paar Jahre mit Nudeln und Ketchup gehen schon. Aber jetzt ist es ernster

Nicht jede Studentin und jeder Student, die weniger als 1251 Euro zur Verfügung hat, empfindet sich als arm. Das Studium soll für gute Berufs- und Verdienstaussichten qualifizieren, da sind ein paar Jahre Nudeln mit Ketchup am Monatsende hinnehmbar, sagen viele. Die steigenden Preise schränken sie zwar ein, Biolebensmittel, Kino oder Kneipenbesuche sind nicht mehr drin, aber sie stehen vor keiner existenziellen Bedrohung. Meist haben sie Eltern, die einspringen. Doch wer kein familiäres Sicherheitsnetz hat, keinen, der Geld zuschießt, wenn der Laptop oder die Waschmaschine kaputtgeht, blickt weniger entspannt auf ein leeres Konto.

Bildungsgewerkschaften und Vertretungen von Studierenden schlagen Alarm, dass Studieren nicht zum Luxus derer werden darf, die es sich leisten können. Sie fordern eine weitere Erhöhung des Bafög-Satzes und ein Anheben der Einkommensgrenze der Eltern.

Besonders prekär macht die Lage vieler Studierender, dass sie meist noch kein Geld angespart haben und nur begrenzt nebenher arbeiten können. "Viele Studierende sind chronisch unterfinanziert", sagt Christopher Klein vom Studentenwerk München. Die Zahl der Studierenden, die mit Zukunftsängsten oder Depressionen Beratung suchen, sei kontinuierlich gestiegen. Besonders die Energiekosten trügen dazu bei, dass einige in "ernsthafte Probleme" gerieten. "Eine mögliche Verschuldung oder gar der Studienabbruch sind Befürchtungen, die daraus resultieren", sagt Experte Klein.

Gedanken, die Franz R. kennt. Er kommt aus Oberbayern, dort hat er die Ausbildung zum Gärtner gemacht. Er liebt es, mit den Händen zu arbeiten, zu erleben, wie die Jahreszeiten die Natur verändern. Doch bei den Mieten im Münchner Umland blieb von seinem Gehalt kaum etwas. Wegen der günstigeren Mieten zog er nach Sachsen. Doch dann kam die Pandemie, er verlor seinen Job. So entschied er, noch ein Studium anzuschließen, um irgendwann eine Familie versorgen zu können: "Ich dachte, wenn ich in einer Sackgasse bin, muss man sich halt weiterbilden und weiter qualifizieren."

Dass der Weg so schwer werden würde, hat Franz R. nicht erwartet. Als im Dezember die Nebenkostennachzahlung von 870 Euro ins Haus flattert, spürt er vor allem eines: Panik, wie er alles finanzieren soll. Von seinen Eltern will er kein Geld mehr nehmen. Und noch mehr arbeiten kann er nicht. Als seine Freundin letztens die Heizung aufdrehte, habe er Streit begonnen. Sie habe ihm dann vorgeworfen, zu lange zu duschen. Franz R. lacht, sagt aber auch: "Das ist halt Geld, das wir nicht haben."

Detailansicht öffnen Er wollte mit dem Studium seine Zukunftsaussichten verbessern. Jetzt wird Franz R. mit Schulden dastehen. (Foto: Miriam Dahlinger)

Als sich im Herbst abzeichnete, wie dramatisch die Energiekosten steigen, versprach die Bundesregierung schnelle Hilfe für fast drei Millionen Studierende in Deutschland. Denn die gingen bei den vorigen Hilfspaketen leer aus. Die Einmalzahlung von 200 Euro sollte zügig und ohne viel Bürokratie ankommen. Ein knappes halbes Jahr später ist das Geld noch nicht da, klar ist aber bereits: Unbürokratisch sieht anders aus.

Geld, das - anders als Bafög, das nur Deutsche beziehen können - auch ausländischen Studierenden wie Mohamed K. in Landshut helfen würde. Der 30-Jährige kam vor acht Jahren aus Mali, er glaubte, in Deutschland eine bessere Zukunft zu haben.

An einem Winterabend steht Mohamed K. in einem Discountmarkt und vergleicht den Preis von zwei Teesorten: 69 Cent für 50 Beutel oder 20 Beutel, die fast genauso viel kosten. "Da kann ich mir was sparen", sagt Mohamed K. Im Sparen ist er unfreiwillig Experte geworden, einmal verwechselt ihn ein Kunde mit einem Verkäufer, weil er die Preise der H-Milch auswendig weiß. Alle paar Monate geht Mohamed K. zur Tafel, aber eigentlich will er sein Essen selbst bezahlen können. Alles andere versucht er über Verschenk-Börsen umsonst zu kriegen, wie die Pfanne, die er am nächsten Tag abholt.

Sein Beispiel zeigt, die steigenden Kosten treffen jene am härtesten, die sowieso schlechtere Startbedingungen haben. "Wer wirklich Angst hat, sind Menschen aus Drittländern", sagt auch Birgit Schnellinger von der Sozialberatung des Studentenwerks Niederbayern/Oberpfalz.

Auch ein Bachelor in Informatik hilft nicht bei der Jobsuche

Mohamed K. wohnt für 360 Euro im Wohnheim, sonst versucht er möglichst wenig auszugeben und sich mit Jobs über Wasser zu halten. Sein Konto muss er trotzdem regelmäßig überziehen. Anfangs habe ihm sein Vater ab und zu Geld aus Mali schicken können, aber in der Pandemie habe der Vater seinen Job verloren und verdiene nun schlechter. "Manchmal sitze ich im Hörsaal und kann nur daran denken: Wo kriege ich Geld her?", erzählt Mohamed K. Also arbeitet er nachmittags und lernt nachts.

Am liebsten hätte er eine studentische Beschäftigung in einem IT-Unternehmen. "Endlich in einem Büro statt im Lager arbeiten", sagt er. Jede Woche verschickt er bis zu zehn Bewerbungen. Seine Qualifikationen sind mehr als ausreichend: Bachelorabschluss in Informatik, er spricht fließend Deutsch, Englisch sowie seine Muttersprachen Französisch und Bambara. Doch die Antworten in seinem Postfach sind immer gleich: "Wir bedauern Ihnen mitzuteilen, dass wir uns für einen Bewerber entschieden haben." An manchen Tagen fühlt sich Mohamed K. hoffnungslos, dann bedauert er, nach Deutschland gekommen zu sein: "Die Politik redet immer von Chancengleichheit. Aber für mich ist das noch nicht der Fall", sagt er.

Auch Franz R. hat die Hoffnung aufgegeben, ohne Schulden aus dem Studium zu kommen. Einige Tage nach dem Blutspenden kommt ein Brief: Sein elternabhängiges Bafög wurde um die Hälfte gekürzt. Er beantragt jetzt einen Kredit.