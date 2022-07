Draghi in Nordafrika

Die Ölraffinerie in Ras Lanuf an der libyschen Mittelmeerküste liegt geografisch gesehen zwischen den Machtlagern des Landes.

Von Mirco Keilberth, München

In Italien brennen die Wälder, die Regierung steht vor dem Kollaps - aber wenig wird Ministerpräsident Mario Draghi davon abhalten, an diesem Montag nach Algerien zu reisen, um der Regierung die Aufwartung zu machen. Algerien hatte schon vor dem Besuch angekündigt, das Gasvolumen um weitere vier Milliarden Kubikmeter zu erhöhen. Seit Anfang des Jahres wurden bereits 13,9 Milliarden Kubikmeter geliefert und damit die angekündigten Mengen um 113 Prozent übertroffen. Insgesamt lieferte Algerien in den vergangenen Jahren 21 Milliarden Kubikmeter pro Jahr und war damit nach Russland Italiens zweitgrößter Lieferant.