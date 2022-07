Vor dem Hintergrund der drohenden Energiekrise sollen in Berlin mehrere öffentliche Gebäude und Wahrzeichen vorerst nicht mehr angestrahlt werden. Zu den 200 Bauwerken, die dann nachts nicht mehr beleuchtet werden, gehören etwa die Siegessäule, der Berliner Dom, die Gedächtniskirche, das Rote Rathaus und das Schloss Charlottenburg. Das Abschalten der Beleuchtung soll nicht überall sofort, sondern nach und nach erfolgen. Drei bis vier Wochen sind dafür geplant. Für die Beleuchtung sind circa 1400 Strahler in Betrieb. Die Stromkosten belaufen sich auf circa 40 000 Euro pro Jahr. Auch andere Städte und Kommunen planen Einsparungen. Hannover beispielsweise will unter anderem Brunnen abstellen und die Raumtemperatur in städtischen Gebäuden auf maximal 20 Grad begrenzen.