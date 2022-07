Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke (Grüne) will Bürgerinnen und Bürger vor Strom- und Gassperren bei Zahlungsverzug bewahren, sollten Preisgarantien seitens der Versorger nicht eingehalten werden können. "Es kann passieren, dass die Bundesnetzagentur im absoluten Krisenfall Energieunternehmen erlaubt, gestiegene Preise trotz Preisgarantie an die Verbraucher weiterzugeben", sagte Lemke der Bild am Sonntag. Sollte es dazu kommen, bräuchte es ein Moratorium für Strom- und Gassperren. Es dürfe "niemandem in solch einer Krisensituation der Strom oder das Gas abgestellt werden, weil er mit einer Rechnung in Verzug ist", sagte Lemke. Sie brachte zudem für den "Krisenfall" ein weiteres Hilfspaket ins Spiel.