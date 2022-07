Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) fordert von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), die Stromproduktion mit Hilfe von Gas zu stoppen. "Wir müssen daran arbeiten, dass zur Gaskrise nicht eine Stromkrise kommt", sagte Lindner der Bild am Sonntag. Deshalb dürfe mit Gas nicht länger Strom produziert werden. Habeck habe die gesetzliche Ermächtigung, das zu unterbinden. Um andere Stromkapazitäten zu erhalten, empfiehlt Lindner die Atomenergie: "Vieles spricht dafür, die sicheren und klimafreundlichen Kernkraftwerke nicht abzuschalten, sondern nötigenfalls bis 2024 zu nutzen."

Erdgas ist mit 10,1 Prozent am Strom aus der Steckdose beteiligt. Daneben gibt es auch Gaskraftwerke für die rein industrielle Stromerzeugung. Bezieht man diese mit ein, dann geht das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (Fraunhofer ISE) von einem Anteil von insgesamt 15,4 Prozent aus.

Auch der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Stefan Wolf, hat sich für einen Weiterbetrieb der drei in Deutschland noch laufenden Atomkraftwerke und eine Debatte über den Bau neuer Reaktoren ausgesprochen. "Ich halte eine längere Laufzeit der Atomkraftwerke für absolut notwendig", sagte Wolf den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Eine verlängerte Laufzeit der drei noch im Betrieb befindlichen Atomkraftwerke könne die Verstromung von Gas deutlich reduzieren und dazu beitragen, die Stromversorgung zu sichern, wenn wirklich kein Gas mehr zu Verfügung stehe.

"Die Technik hat sich weiterentwickelt"

Wolf will allerdings auch eine weitergehende Debatte über den Bau von neuen Atomkraftwerken führen. "Weltweit werden derzeit 50 neue Atomkraftwerke gebaut, die Technik hat sich weiterentwickelt. Die EU hat die Atomenergie gerade erst als grüne Energie gekennzeichnet." Wolf bezieht sich dabei auf die sogenannte Taxonomie. Die EU hat damit Anfang Juli eine Art Katalog für klimafreundliche Investitionen auf den Weg gebracht. In diesem Rahmen gilt von Januar 2023 an auch als klimafreundlich, Geld in bestimmte Gas- und Atomkraftwerke zu stecken.

Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hält verlängerte Laufzeiten von Kernkraftwerken in Deutschland um mehrere Jahre für möglich, und nicht nur für einige Monate, um kurzfristig mögliche Stromengpässe im Winter zu überbrücken. Dobrindt forderte in der Welt am Sonntag eine Entscheidung zur "Vernunft-Energie". Mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin sagte er: "Wir werden uns noch lange Zeit Putins brutalem Versuch, den Westen durch Energieterror zu destabilisieren, ausgesetzt sehen. In dieser Lage sind Laufzeitverlängerungen für die Kernkraft von mindestens weiteren fünf Jahren denkbar." Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder will es sogar nicht ausschließen, stillgelegte Kraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen.

Dagegen lehnt der Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, Wolfram König, verlängerte Laufzeiten von Atomkraftwerken in Deutschland ab. König sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung: "Der mühsam errungene gesellschaftliche Konsens würde auch grundsätzlich infrage gestellt werden." Außerdem ist die Frage über ein Endlager für hoch radioaktive AKW-Abfälle noch immer nicht gelöst. Auch der Greenpeace-Atomexperte Heinz Smital wies auf die Risiken hin: "CSU und CDU agieren unseriös, wenn sie so tun, als könne man die Reaktoren einfach weiterlaufen lassen und sogar bereits abgeschaltete AKW wieder in Betrieb nehmen." Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin hatte darauf hingewiesen, dass hier ein Problem vor allem für Bayern vorliege. "Dass die bayerischen Alpen mit Schneekanonen beschneit werden, muss auf den Prüfstand. Wir haben in Bayern ein gigantisches Stromsparpotenzial, das weit über dem liegt, was Isar 2 liefern könnte."

Aktuell sind noch drei Atomkraftwerke in Deutschland am Netz: Emsland in Niedersachsen, Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg. Sie sollen laut Gesetzeslage aber Ende 2022 abgeschaltet werden. Diskutiert wird unter anderem, sie in einem sogenannten Streckbetrieb einige Monate länger laufen zu lassen. Derzeit findet ein Stresstest zur Stromversorgung statt, den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) angeordnet hat. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung mit Blick auf Isar 2: "Wenn der Stresstest ergibt, dass Bayern tatsächlich ein ernsthaftes Strom- bzw. Netzproblem haben könnte, dann werden wir diese Situation und die dann bestehenden Optionen bewerten."

Zusätzliche Entlastung der Bevölkerung gefordert

Angesichts deutlicher Preissteigerungen für Haushalte wegen der neuen staatlichen Gasumlage steigt der Druck auf die Bundesregierung, für zusätzliche Entlastungen schon zum Herbst zu sorgen. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) forderte sie auf, ein neues Entlastungspaket für die Bürger zu schnüren. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sieht die Möglichkeit, solche Entlastungen durch eine Übergewinnsteuer für Stromkonzerne zu finanzieren. "Um den sozialen Frieden in Deutschland zu sichern, müssen wir zielgenau unterstützen und entlasten", sagt Mützenich der Funke Mediengruppe einem Vorabbericht zufolge. "Diese Unterstützung gibt es nicht zum Nulltarif, wir alle müssen unseren Teil beitragen. Das gleiche gilt umso mehr für Stromkonzerne, die derzeit satte Über-Gewinne machen." Verschiedene europäische Länder hätten Lösungen entwickelt, um die Lasten gerechter zu verteilen und Deutschland brauche ähnliche Instrumente. Auch die SPD-Vorsitzende Saskia Esken kündigte an, ihre Partei werde "einen neuen Anlauf nehmen, eine Übergewinnsteuer für Konzerne einzuführen, die sich an der Krise bereichern". Die FDP lehnt eine Übergewinnsteuer ab, unter anderem weil sie nicht passgenau anzuwenden sei. Wirtschaftsminister Habeck dagegen ist für eine solche Steuer.

Die Bundesregierung hat eine Gas-Umlage angekündigt, die im Oktober für Firmen und Privathaushalte eingeführt werden soll. Sie soll Gasversorgern zugutekommen, die zu hohen Preisen Ersatz für ausbleibende Gasmengen aus Russland kaufen müssen. Berlin hatte die Umlage im Zuge des Rettungspakets für den Versorger Uniper beschlossen. Darüber hinaus soll es weitere Entlastungen geben. So ist für Beginn des kommenden Jahres eine Wohngeldreform vorgesehen, der Kreis der Berechtigten soll ausgeweitet werden. Ebenfalls zum 1. Januar 2023 soll ein Bürgergeld kommen, welches das bisherige Hartz-IV-System ablösen soll. Die Regierung will außerdem Kündigungsschutzregeln überprüfen, so dass überforderten Mietern der Mietvertrag oder Energiekunden der Liefervertrag nicht gekündigt werden kann. In der Koalition sind aber die genauen Konditionen der Maßnahmen noch umstritten.

Die Chefin des Verbraucherzentrale-Bundesverbands, Ramona Pop, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, für einkommensschwache Haushalte sei schon ein Entlastungspaket notwendig, bis die Gasumlage komme: "Am wichtigsten ist schnelles Handeln: Wenn die Gasumlage kommt, muss das Hilfspaket stehen." Der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr, schlägt der Deutschen Presse-Agentur zufolge vor, Empfänger von Arbeitslosengeld II zu belohnen, wenn sie Energie einsparen. "Wer weniger Gas verbraucht als in den vergangenen Jahren, könnte einen Teil der eingesparten Heizkosten als Zuschuss ausgezahlt bekommen. So könnten wir auch diejenigen entlasten, die es in dieser Krise besonders schwer haben."