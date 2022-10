Der Staat will Privathaushalte und Unternehmen unterstützen. Eine Kommission hat nun Ideen entwickelt, wie Geld verteilt und Energie gespart werden soll. Die Maßnahmen erreichen auch das heimische Badezimmer.

Von Roland Preuß

Das Geld ist nun da, die Botschaft verkündet. Einen Doppel-Wumms gegen die Energiekrise hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ausgerufen, am Freitag hat der Bundesrat den Weg frei gemacht für die 200 Milliarden Euro, die dem Wumms Schlagkraft verleihen sollen. Bleibt die nicht ganz nebensächliche Frage: Wer soll das Geld bekommen? Bei den Antworten darauf will sich Scholz abgesichert sehen, im Rahmen der konzertierten Aktion mit Arbeitgebern und Gewerkschaften hatte er Mitte September eine breit besetzte Expertenkommission zu den horrenden Gaspreisen zusammengestellt. An diesem Montag übergibt die Kommission ihre Empfehlungen im Kanzleramt. Der Abschlussbericht soll aufzeigen, wie der Wumms Wirklichkeit werden kann.