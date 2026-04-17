Thailands Traditionen sind krisenfest, das hat diese Woche besonders deutlich gezeigt. Der Welthandel erlitt einen weiteren Rückschlag, weil die USA im Iran-Krieg die Straße von Hormus für die wenigen Schiffe blockierten, die Iran durchlassen wollte. Trotzdem war in Thailand von Montag bis Mittwoch Songkran, das Neujahrsfest der südostasiatischen Nation. Jedes Jahr gehen dabei die Menschen auf die Straße und beschießen sich mit Spritzpistolen und -gewehren. Songkran gilt als die größte Wasserschlacht der Welt, kein Teilnehmer bleibt dabei trocken.
EnergiekriseIn Asien könnte manchen Ländern bald das Öl ausgehen
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Die Blockade der Straße von Hormus hat einige Länder mit anfälliger Wirtschaft schwer getroffen. Für die Philippinen oder Bangladesch wird die Lage bedrohlich.
Von Thomas Hahn, Delhi
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