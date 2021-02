Von Michael Bauchmüller, Berlin

Wenn es ein sichtbares Zeichen für Fortschritte bei der Energieeffizienz gibt, dann ist es das Prädikat A+++. Als die Etiketten an neuen Geräten 1998 eingeführt wurden, galt A als richtig gut: ein verbrauchsarmes Gerät, bei dem sich Mehrkosten in vielen Fällen schon nach ein paar Jahren amortisieren würden. Doch neue Geräte kamen auf den Markt, sie waren noch effizienter. So kamen schon wenige Jahre nach dem A die Stufen A+ und A++ in die Geschäfte und schließlich auch die Güteklasse A+++. Das einfache A ist längst nicht mehr vorbildlich, hieß aber bislang so. Bis zum Montag.

Denn vom 1. März an wird schrittweise die alte Ordnung wieder eingeführt. Das Plus verschwindet, und die höchste Stufe wird wieder ein einfaches A. Alle weiteren Stufen finden sich in den Buchstaben B bis G wieder. Betroffen sind zunächst Kühl- und Gefriergeräte, Geschirrspüler, Waschmaschinen und Trockner, Fernsehgeräte und Monitore. In Elektromärkten müssen nach einer zweiwöchigen Übergangszeit die entsprechenden Aufkleber an ihnen kleben. Zusätzliche Piktogramme sollen auf weitere Eigenschaften der Geräte hinweisen, etwa auf die Lautstärke oder das Fassungsvermögen von Kühlschränken.

Von September an sollen dann auch Leuchten in die neuen Effizienzklassen eingeordnet werden. "Mit dem neuen Label kann man viel transparenter Produkte vergleichen und sich für das energieeffizienteste Produkt entscheiden", lobt Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). Das spare für die Verbraucher nicht nur Energie, sondern sei auch ein "effektives Instrument für den Klimaschutz".

Ein bisschen ist es wie bei einer Hyperinflation, wenn mal eben die drei Nullen einer Währung weggestrichen werden. Wie lange es wohl diesmal dauert, bis die nach oben geschlossene Skala um +, ++ und +++ erweitert werden muss? Immerhin hat die EU, auf deren Ökodesign-Richtlinie die Kennzeichnung zurückgeht, diesmal vorgebaut: Die Klasse A ist so streng, dass bisher kein Gerät die höchste Effizienzstufe erreicht. Ganz gewiss ist das ein Anreiz für Hersteller, den Gipfel der Effizienz rasch zu erreichen. Wer kauft schon gerne B-Ware.