Von Thomas Hummel

Manfred Wallow besucht in Frankfurt seit zwei Monaten Haushalte und prüft dort den Strom- und Wasserverbrauch. Was verbraucht der Kühlschrank? Welche Glühbirnen stecken in den Lampen? Sind Spardüsen an den Wasserhähnen eingebaut? All das tippt er in ein Computerprogramm ein, das anschließend eine mehrseitige Analyse darüber erstellt, ob die Bewohner mit einfachen Mitteln ihren Verbrauch reduzieren können. "Ich habe Berichte gesehen, da können Zwei- oder Dreipersonenhaushalte 500 bis 600 Euro im Jahr sparen", erzählt Wallow.